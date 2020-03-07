Образовательные ИИ-стартапы MyBuddy.ai и Edwin.ai объявили о слиянии

Виртуальный репетитор английского языка с искусственным интеллектом (ИИ) MyBuddy.ai и EdTech-стартап Edwin.ai объявили о слиянии.

«Обе компании преследуют общую цель — сделать обучение английскому как иностранному (EFL) доступным за счет использования технологий ИИ», — сообщил представитель MyBuddy.ai.

Компания, образованная в результате слияния, сохранит название MyBuddy.ai, а также офисы в Сан-Франциско и Москве. Представитель MyBuddy.ai отметил, что бренд Edwin также сохранит свое существование.

Объединенная команда продолжит развивать технологию виртуального репетитора для практики разговорного английского языка у детей.

Финансовые условия сделки не раскрываются. Гендиректором новой структуры назначен сооснователь MyBuddy.ai Иван Крюков, директором по продукту — партнер Крюкова Дмитрий Плотников, главным операционным директором — сооснователь Edwin Дмитрий Ставиский.

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«Черт знает, взялись бы мы за этот рынок, если бы знали, как это сложно»

«Мы осознали, что до слияния создавали две части одного решения: Buddy — обучающую игру на основе голосовых технологий, а Edwin — технологии адаптивного обучения и учебные программы EFL. Вместе мы сможем предложить уникальный продукт для обучения разговорному английскому языку и построить масштабный бизнес на этом многомиллиардном рынке», — сообщил сооснователь Edwin и управляющий директор MyBuddy.ai Дмитрий Ставиский.

По данным MyBuddy.ai, объем мирового рынка сервисов обучения английскому языку в 2019 году составил $80 млрд, а потенциальная аудитория — 1 млрд человек.

В настоящее время, по собственным данным компаний, у Buddy 17 тысяч пользователей. Чат-бот EnglishWithEdwin в Facebook Messenger насчитывает 800 тысяч зарегистрированных пользователей.

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