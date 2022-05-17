«МойОфис» запустит новые продукты для малого бизнеса до конца 2022 года

До конца 2022 года компания «Новые облачные технологии» выйдет с новыми продуктами для частных клиентов и малого бизнеса. Спрос на них у компании вырос в разы.

Пока «МойОфис» занимается обслуживанием, сервисом, миграцией систем крупных заказчиков. Поэтому выход продуктов для упопятнутой выше категории клиентов отложили, сообщил «Коммерсанту» глава компании Андрей Чеглаков.

Компания не повышала цены уже более пяти лет, но планирует расширить палитру предложений. В апреле специалисты обновили продуктовую линейку, значительно расширили функциональность решений и предложили новые возможности интеграции, в июне планируем представить цены на новые продукты.

В 2021 году выручка, по словам Чеглакова, выросла почти вдвое, до почти 1 млрд рублей, а в этом году компания ожидает пяти-шестикратный рост.

На фоне санкций в России вырос спрос на отечественные операционные системы почти в шесть раз. Власти и компании приступили к тестированию российского софта, но процесс от пилотирования до внедрения может растянуться как минимум на квартал.

В начале марта правительство сообщило, что введет принудительные лицензии на западный софт. О том, что в правительстве обсуждали возможность отказа от преследования за пиратское ПО из стран, поддержавших санкции, стало известно 5 марта 2022 года. Предполагалось, что это смягчит последствия ухода из России крупных иностранных разработчкиов (Microsoft, Oracle, SAP И др.).

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