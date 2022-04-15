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В России вырос спрос на отечественный софт на фоне санкций

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На фоне санкций в России вырос спрос на отечественные операционные системы почти в шесть раз. Власти и компании приступили к тестированию российского софта, но процесс от пилотирования до внедрения может растянуться как минимум на квартал.

В России вырос спрос на отечественный софт на фоне санкций

Среди заказчиков «Ред Софт» ФССП России, Минобороны России, Генпрокуратура России. Компания также сотрудничает с «Ростелекомом», «Газпромом», «Транснефтью», сообщил ТАСС руководитель отдела по работе с партнерами «Ред Софт» Андрей Свиридов.

Специалист не стал прогнозировать долю компаний и учреждений, которые перейдут на местный софт. Мнгое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с работой Microsoft Windows на территории России.

Он добавил, что сейчас даже те компании, которые раньше не рассматривали отечественные операционные системы, начинают их покупать. В агентстве в целом оптимистично настроены на дальнейшее развитие.

В начале марта правительство сообщило, что введет принудительные лицензии на западный софт. О том, что в правительстве обсуждали возможность отказа от преследования за пиратское ПО из стран, поддержавших санкции, стало известно 5 марта 2022 года. Предполагалось, что это смягчит последствия ухода из России крупных иностранных разработчкиов (Microsoft, Oracle, SAP И др.).

Однако отечественная IT-отрасль выступила против этой идеи. Профильные ассоцииции 10 марта 2022 года направили письмо главе Минцифры, в котором предупредили, что инициатива может привести к негативным последствиям для отечественного IT-бизнеса и навредить импортозамещению.

Фото на обложке: Unsplash

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