Набиуллина: ключевую ставку следовало повысить еще весной

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что ЦБ следовало в этом году раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и поднять ключевую ставку. Теперь для перехода к смягчению политики необходимо добиться устойчивого замедления инфляции.

«Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», — сообщила глава ЦБ в интервью РБК.

На вопрос, когда Банку России следовало начать повышать ключевую ставку, Набиуллина ответила: «Например, весной».

В этом году Банк России провел пять раундов подъема ключевой ставки. В июле регулятор впервые с сентября 2022-го повысил ключевую ставку, с 7,5% до 8,5% годовых.

В августе Центробанк принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Последнее на текущий момент повышение ключевой ставки произошло 15 декабря — тогда регулятор поднял показатель на 100 б.п. — с 15 до 16% годовых.

По данным Росстата, в ноябре инфляция в России составила 7,5%, что совпадает с верхней границей прогноза ЦБ и прогнозом Минэкономразвития на 2023 год.

Набиуллина отметила, что Банк России смягчит ДКП, когда убедится, «что инфляция устойчиво снижается».

«Не только общий индекс роста цен, но прежде всего те показатели, которые характеризуют устойчивость инфляции. Это базовая инфляция, например, темп роста цен без учета волатильных элементов. Темп роста цен по товарам и услугам, которые меньше зависят от курса рубля», — сказала глава ЦБ.

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