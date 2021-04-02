Налоговый манёвр в IT-отрасли запустил реструктуризацию крупных компаний

Запущенный с 1 января налоговый манёвр в IT-отрасли вызвал волну реструктуризаций в крупном бизнесе. Компании начали выделять IT-подразделения в отдельные фирмы в попытке получить льготы.

По данным «Коммерсанта», вывод IT-подразделений в отдельные юрлица уже произвели «Вымпелком» («Вымпелком-Информационные технологии»), МТС (центр искусственного интеллекта (ИИ) МТС, МТС-ИТ, «МТС Лаб»), «Почта России» («Почта Диджитал»), «Росатом» («Русатом — цифровые решения») и «Сбербанк» («Сбербанк-Сервис»). Практически все дочерние компании были зарегистрированы в конце 2020 — начале 2021 года.

В «Вымпелкоме» создание новой компании объяснили необходимостью разработки софта для собственных потребностей, а также для других структур холдинга Veon. МТС, «Почта России», «Росатом» и «Сбербанк» отказались комментировать ситуацию.

По мнению экспертов, тенденция вывода IT-подразделений в самостоятельные компании действительно связана с интересом компаний к получению налоговых льгот. Как заявил «Коммерсанту» член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Вадим Перевалов, перевод разработчиков в обособленную компанию позволит существенно сэкономить, особенно с учётом того, что основная статья расходов IT-компании — фонд оплаты труда.

Однако, по мнению замдиректора практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Дениса Черноокого, для получения льгот необходимо обеспечить долю выручки от разработки программ на уровне более 90%, на данный же момент немногие компании обладают подобными показателями. Именно это и может подталкивать крупные структуры к выделению IT-деятельности в самостоятельные компании, при этом «космических цифр экономии там не будет», — рассказал Черноокий «Коммерсанту».

Поправки к Налоговому кодексу в сфере IT были инициированы президентом России Владимиром Путиным в июне 2020 года, соответствущий закон был подписан главной государства 31 июля. Главной целью налогового манёвра называлось стимулирование IT-отрасли на фоне пандемии. С 1 января 2021 года для IT-компаний снижены ставки налога на прибыль с 20% до 3% при зачислении в федеральный бюджет и до 0% — в региональный. Также были понижены ставки по страховым взносам — с 14% до 7,6%. Параллельно для компенсации потерь бюджетных средств был отменён нулевой НДС на продажу программного обеспечения.

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Фото: homiel / Depositphotos