NASA заплатит SpaceX $225 млн за вывод на орбиту космического телескопа

SpaceX Илона Маска получила контракт на $225 млн от NASA на запуск космического телескопа, который будет изучать темную материю и искать экзопланеты в Млечном пути. Запуск запланирован на октябрь 2026 года.

О заключении контракта со SpaceX Nasa сообщила на своем сайте.

Космическая обсерватория The Nancy Grace Roman Space Telescope отправится на орбиту в октябре 2026 года. Ее отправят в космос на ракете Falcon Heavy с комплекса во Флориде.

Сумма контракта на запуск составляет $255 млн – это все запланированные расходы, связанные с миссией. Срок работы телескопа рассчитан на 5 лет. Миссия может быть продлена еще на 5 лет, отметили в NASA.

Обсерватория займется изучением темной материи, поиском и съемкой экзопланет в Млечном пути. Камера телескопа будет измерять свет, исходящий от галактик. Ученые рассчитывают найти в галактике около 2,6 тысяч экзопланет.

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