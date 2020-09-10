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NASA заплатит частным компаниям за сбор лунного грунта

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

NASA попросило коммерческие компании собирать космические ресурсы, в том числе лунные камни и грязь. Затем ведомство будет покупать полученные образцы грунта. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

NASA заплатит частным компаниям за сбор лунного грунта

Инициатива осуществляется в рамках программы ведомства Artemis, которая направлена на создание безопасной и устойчивой архитектуры исследования луны.

«Коммерческое участие в составе Artemis повысит нашу способность безопасно вернуться на Луну экологически рациональным, инновационным и доступным способом», — отмечает администратор NASA Джим Бриденстайн.

Чтобы участвовать в инициативе, компания должна:

  • собрать небольшое количество лунной грязи или камней из любого места на поверхности Луны;
  • предоставить в NASA снимки собранного материала вместе с данными, которые идентифицируют место сбора;
  • осуществить передачу лунного реголита или камней в NASA, после чего материал становится исключительной собственностью ведомства.

NASA хочет получить первые лунные камни до 2024 года. Отмечается, что участвовать в инициативе могут компании из любых стран мира.

Как сообщает The Verge, NASA предлагает от $15 тысяч до $25 тысяч за сами камни. Это небольшая сумма, но идея инициативы состоит в том, чтобы открыть рынок купли-продажи космических ресурсов.

«В течение следующего десятилетия программа Artemis заложит основу для устойчивого, долгосрочного присутствия на поверхности Луны и будет использовать луну для проверки систем дальнего космоса — прежде чем отправиться в гораздо более дальнее путешествие к Марсу», — поясняет Бриденстайн.

Фото: Elena11 / Shutterstock

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