Население России за год сократилось на 550 тыс. человек — Росстат

Население России за год сократилось на 550 тыс. человек, сообщил Росстат. Разрыв между количеством проживающих в сельской местности и городах вырос – последних оказалось в три раза больше.

Росстат представил обновленные данные о численности населения России и федеральных округов страны. По сведениям на начало 2023 года, в России проживают 146,4 млн человек – за год население страны сократилось на 550 тыс. человек. 109,6 млн проживают в городах, остальные – в сельской местности.

Более 40 млн человек проживают в Центральном федеральном округе – он стал самым густонаселенным округом России. Из них 13 млн – в Москве и 8,5 млн – в Московской области. Численность населения Петербурга, по данным Росстата, составляет 5,6 млн человек.

Самым малонаселенным округом, по сведениям ведомства, является Дальневосточный с населением в 8 млн человек. В Сибирском и Южном округах живут по 16,6 млн человек, в Уральском – 12 млн, в Северо-Кавказском – 10 млн.

В 2022 году в России стало на четыре города-миллионника больше – этот статус получили Красноярск, Пермь, Воронеж и Краснодар. Всего в стране 16 городов с населением более 1 млн человек.

В статистику Росстата не включили население четырех новых регионов страны, подчеркнули в ведомстве.

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