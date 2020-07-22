Бренды Natura Siberica арестованы по иску на 4,5 млрд рублей

Российский производитель косметики Natura Siberica получил иск на 4,5 млрд рублей. Истец — «Эн+ Рециклинг», предприятие холдинга En+ Group, ранее находившегося под контролем бизнесмена Олега Дерипаски. Причастность к иску в компании отрицают. Об этом пишет The Bell.

Как сообщает издание, временно арестованы 65 брендов марки Natura Siberica, в том числе «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Shop. Компания не может продавать товарные знаки или переоформить их на другие юрлица.

7 мая предприятие «Эн+ Рециклинг», занимающееся поставкой и передачей энергоресурсов, подало иск к компании «Первое решение». Это основное юрлицо Natura Siberica. Истец потребовал 4,5 млрд рублей, что соответствует примерно половине годовой выручки производителя косметики.

Хотя текста иска пока нет, The Bell предполагает, что причиной конфликта стал пожар 21 марта на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты. Энергоснабжающие активы ДОЗАКЛа оформлены на «Эн+ Рециклинг». А фирма «Первое решение» снимала в аренду часть помещений завода.

Представитель En+ Group в ответ на просьбу издания прокомментировать иск заявил, что «Эн+ Рециклинг» группе не принадлежит.

В «Первом решении» сообщили The Bell, что пожар произошел не по вине компании и не в ее производственной зоне, а в другом помещении, находившемся у нее в аренде.

«Что касается суммы иска со стороны ООО “Эн+ Рециклинг”, то мы считаем ее абсолютно нереалистичной и до настоящего момента не подтвержденной какими-либо расчетами», — сообщил представитель компании.

7 июля «Первое решение» подало встречный иск. The Bell пишет о сумме в 490 млн рублей. Претензия сформирована на основании оценки убытков в результате выгорания сырья и материалов.

Судебное заседание по иску «Эн+ Рециклинг» назначено на 27 июля, по встречному иску — на 17 августа.