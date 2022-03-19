Правительство РФ предложило подтверждать обоснованность нулевой ставки НДС в электронном виде

Правительство РФ намерено снизить административную нагрузку на бизнес и позволить предпринимателям-экспортерам подтверждать обоснованность применения нулевой ставки НДС в электронном виде.

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Среди изменений, которые планируется закрепить в законе:

возможность для экспортеров подавать все необходимые сведения (в частности, данные из декларации на товары и контракта) в электронной форме,

возможность для налоговых органов обрабатывать представленные в составе реестров сведения в автоматическом режиме,

упрощение процесса сопоставления представленных данных со сведениями ФТС России в рамках информационного обмена (теперь и те, и другие сведения будут в электронном виде, что позволит автоматизировать процесс).

Порядок, предусмотренный текущими законодательными нормами, вынуждает предпринимателей готовить внушительный пакет бумажных документов, чтобы обосновать использование нулевой ставки НДС.

И даже тот факт, что с 2015 года часть сведений из декларации можно направлять в ФНС в электронном виде, не решает проблему: оставшиеся документы все равно нужны на бумаге.

Новые правила позволят весь пакет документов оформлять в цифровом виде. Это снизит административную нагрузку на бизнес, избавив предпринимателей от избыточной бумажной работы.

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