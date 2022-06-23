Резидент «Сколково» запустил первое в России производство протезов колена

В России запустили импортозамещающее производство протезов колена – первое в стране. Продукт создал резидент «Сколково» компания «Салют Орто». Там сообщили, что российский аналог на 30-40% дешевле модулей, произведенных в Германии и Исландии.
О запуске производства «Салют Орто» RB рассказали в пресс-службе «Сколково».
Пневматические коленные модули Steplife P5 отечественного производства сделаны из титана и алюминия и подходят в том числе для пациентов, чей вес достигает 150 кг.
«Стоимость импортных комплектующих выросла в целом примерно в полтора раза. Российский аналог на 30-40% дешевле модулей, произведенных в Германии и Исландии. По сравнению с конкурентами из Китая, наш коленный модуль стоит на 10% меньше», – рассказал глава группы компаний «Салют Орто Иван Худяков.
Прототип модуля разработали в 2020 году. В апреле 2022 года производитель завершил испытания и получил сертификат соответствия. Несколько людей с ограниченными возможностями уже протестировали российский протез.
«С учетом того, что это колено, необходимо учитывать большую динамику. В данном случае, когда по инерции колено выбрасывается, нет ощущения какого-то удара или дискомфорта. Я могу довольно быстро ходить», – отметила тестировщик коленного модуля Анастасия Чечина.
В настоящее время «Салют Орто» заканчивает тестирование бионических протезов с микропроцессорами собственного производства.
Фото на обложке: Marko Aliaksandr /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Удачная замена: подборка отечественных решений взамен ушедшим
- 2 Импортозамещение в digital-аналитике: какие решения принимает бизнес в условиях кризиса?
- 3 Чем заменить иностранные сервисы для EdTech? Подборка доступных решений
- 4 Как учебный центр выбирал российскую CRM-систему — личный опыт
- 5 Что происходит с рынком садовой мебели и как избежать дефицита сырья в этой сфере в кризис?
ВОЗМОЖНОСТИ
24 июня 2022