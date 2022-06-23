Резидент «Сколково» запустил первое в России производство протезов колена

В России запустили импортозамещающее производство протезов колена – первое в стране. Продукт создал резидент «Сколково» компания «Салют Орто». Там сообщили, что российский аналог на 30-40% дешевле модулей, произведенных в Германии и Исландии.

О запуске производства «Салют Орто» RB рассказали в пресс-службе «Сколково».

Пневматические коленные модули Steplife P5 отечественного производства сделаны из титана и алюминия и подходят в том числе для пациентов, чей вес достигает 150 кг.

«Стоимость импортных комплектующих выросла в целом примерно в полтора раза. Российский аналог на 30-40% дешевле модулей, произведенных в Германии и Исландии. По сравнению с конкурентами из Китая, наш коленный модуль стоит на 10% меньше», – рассказал глава группы компаний «Салют Орто Иван Худяков.

Прототип модуля разработали в 2020 году. В апреле 2022 года производитель завершил испытания и получил сертификат соответствия. Несколько людей с ограниченными возможностями уже протестировали российский протез.

«С учетом того, что это колено, необходимо учитывать большую динамику. В данном случае, когда по инерции колено выбрасывается, нет ощущения какого-то удара или дискомфорта. Я могу довольно быстро ходить», – отметила тестировщик коленного модуля Анастасия Чечина.

В настоящее время «Салют Орто» заканчивает тестирование бионических протезов с микропроцессорами собственного производства.

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