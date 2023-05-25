Российские компании столкнулись с нехваткой управленцев. Среди причин — массовая эмиграция и новые требования к сотрудникам в кризисных условиях. Об этом сообщили «Коммерсанту» в кадровых агентствах.

Чаще всего управленцев ищут компании, которые занимаются нефтедобычей, металлами, химическим производством, агробизнесом. По данным Cornerstone, средний срок закрытия такой вакансии увеличился с трех до шести месяцев.

На рост спроса наложился и кризис предложения. По словам управляющего партнера рекрутингового агентства «Руспартнерс» Дины Акимовой, Россию покинуло значительное число управленцев. По оценкам агентства, в сегменте топ-менеджеров с зарплатой свыше 60 млн рублей в год уехала примерно треть, 20–60 млн рублей — примерно четверть

Другая причина — новые требования к топ-менеджерам. Если раньше нужны были визионер — люди, которые способны к стратегическому мышлению в глобальных масштабах, то теперь компании нуждаются в прагматичных и антикризисных лидерах, отметила управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина. При этом, как отмечает директор департамента корпоративного обучения школы управления «Сколково» Денис Конанчук, менеджеры пока что не готовы перестраиваться, так как инвестиции в образование сейчас выглядят для них рискованными и неокупаемыми.

Каждая компая по-своему решает проблему дефицита таких специалистов. Многие перестраивают структуру фирмы так, чтобы незакрытых осталось меньше, или разрешают уехавшим работать удаленно или лишь периодически посещая страну, рассказала Акимова.

Другой способ — повысить привлекательность позиции с помощью увеличения зарплаты, которая уже выросла на 30-50%. «Если раньше им можно было в качестве бонуса предложить акции компании, то теперь, с учетом состояния российского рынка ценных бумаг, это приходится закладывать в постоянную часть зарплаты», — добавила она.

Кадровый голод на промышленных предприятиях России достиг рекордного с 1996 года уровня, показал опрос Института экономической политики. Дефицит рабочих кадров составляет 35% – нехватка персонала является одним из основных сдерживающих экономический рост фактором, отмечают эксперты.

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