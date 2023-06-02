Российская нейросеть будет искать пропавших домашних животных. Разработку представила компания NtechLab и планирует реализовать ее через бота в Telegram, приложение или сайт. Человеку нужно будет только загрузить фотографии питомца.

Российский разработчик систем распознавания лиц представил нейросеть, которая будет искать пропавших домашних животных по их фотографиям. Об этом ТАСС рассказал представитель NtechLab Александр Томас. Он отметил, что проект планируется реализовать через бота в Telegram, приложение или сайт.

Система имеет высокую точность распознавания животных некоторых пород, если в нее загружают фотографии питомца в хорошем качестве с мордой крупным планом, подчеркнули в NtechLab. Томас добавил, что пока алгоритмы требуют доработки в поиске черных кошек, потому что ИИ считает таких животных очень похожими друг на друга.

У NtechLab пока нет планов по подключению городских видеокамер к проекту. На данный момент нет понимания, на каких именно данных нейросеть будет искать животных. На сайте NtechLab решение не представлено, опробовать его рядовому пользователю пока не представляется возможным.

Тестирование системы планируют начать в нескольких регионах России.

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