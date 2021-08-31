Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Google представила новые функции в бета-версии браузера Chrome

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google представила бета-версию обновленного браузера Chrome с тремя новыми функциями. Разработчики упростили и улучшили серфинг по вкладкам, добавили возможность стилизации текста внутри браузера и создали карточки на странице «новая вкладка».

Google представила новые функции в бета-версии браузера Chrome

Бета-версию браузера Chrome можно скачать на официальном сайте разработчика.

Одна из функций, которую тестируют в версии – новый принцип работы с вкладками. При переходе по результату поиска вверху страницы появляются другие релевантные результаты, чтобы можно было переключиться на них не возвращаясь к окну поиска.

Фото: The Verge

Еще одно нововведение – возможность стилизации текста. Его часть можно выделить и применить к нему один из шаблонов. Таким образом отрывок текста можно украсить перед шерингом.

Фото: The Verge

Третья новая функция – карточки на странице «новая вкладка». Это упростит возврат к сайтам, которые пользователь посещал ранее, сказано в блоге Google. Все функции тестируют в качестве эксперимента и, возможно, введут в официальном релизе, уточнили в компании.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Акции Virgin Galactic начали расти в цене после прогноза аналитика Jefferies
  2. 2 Spotify расширил возможности по созданию совместных плейлистов
  3. 3 Microsoft раскрыла новые подробности о Windows 11
  4. 4 Xiaomi стала лидером мирового рынка носимых устройств
  5. 5 «Яндекс.Дзен» запустил новый формат для публикаций новостей, аналитики и отзывов

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2021

Умник МФТИ-2021

31 августа 2021

ADCR Awards

31 августа 2021

Инвестиционная панель FoodTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма