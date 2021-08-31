Google представила новые функции в бета-версии браузера Chrome

Google представила бета-версию обновленного браузера Chrome с тремя новыми функциями. Разработчики упростили и улучшили серфинг по вкладкам, добавили возможность стилизации текста внутри браузера и создали карточки на странице «новая вкладка».
Бета-версию браузера Chrome можно скачать на официальном сайте разработчика.
Одна из функций, которую тестируют в версии – новый принцип работы с вкладками. При переходе по результату поиска вверху страницы появляются другие релевантные результаты, чтобы можно было переключиться на них не возвращаясь к окну поиска.
Фото: The Verge
Еще одно нововведение – возможность стилизации текста. Его часть можно выделить и применить к нему один из шаблонов. Таким образом отрывок текста можно украсить перед шерингом.
Фото: The Verge
Третья новая функция – карточки на странице «новая вкладка». Это упростит возврат к сайтам, которые пользователь посещал ранее, сказано в блоге Google. Все функции тестируют в качестве эксперимента и, возможно, введут в официальном релизе, уточнили в компании.
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