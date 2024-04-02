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Признаться в обмане и помочь в спасении: «Тинькофф» рассказал о «гибридной» мошеннической схеме

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» рассказал о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники сразу признаются в обмане человека. В «гибридной» преступной схеме участвуют сразу несколько мошенников – «сотрудники сотового оператора», «представители Госуслуг» и «полиции».

Признаться в обмане и помочь в спасении: «Тинькофф» рассказал о «гибридной» мошеннической схеме

Банк «Тинькофф» предупредил о распространении новой «гибридной» мошеннической схемы, исходом которой является кража денег с банковской карты. Порядок действий мошенников описала пресс-служба банка.

Злоумышленники звонят жертве под видом сотрудников сотового оператора и говорят об истечении договора на оказание услуг связи (на самом деле у этого договора нет срока). Просят назвать код из СМС для продления договора и сразу признаются в том, что обманули человека.

Затем жертва принимает звонок от «сотрудников финмониторинга», «представителей Госуслуг» и «полиции». Эти люди убеждают жертву в том, что пытаются ее спасти и раскрыть мошенников, которые действуют совместно с сотрудниками банка, а также заставляют снять наличные с карты и положить их на указанный счет.

Также в «Тинькофф» отметили, что мошенники пытаются заставить жертву установить на мобильный телефон приложение для удаленного доступа, которое позволяет им следить за тем, что происходит на экране смартфона, в том числе баланс денежных средств.

Фото на обложке: Roman Arbuzov / Shutterstock

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