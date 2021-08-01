Цифровая база таксистов и ограничение звуковой рекламы: какие законы вступают в силу в августе

Налоговый вычет за фитнес, второй дальневосточный гектар, цифровая база таксистов и ограничение звуковой рекламы — в последний месяц лета в России вступает в силу ряд новых законов. RB.ru рассказывает о нововведениях.

Налоговый вычет на занятия спортом

С 1 августа вступает в силу закон о налоговом вычете на спортивные занятия, в том числе детские. «Спортивный» вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими соцвычетами.

Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года. Для получения денег нужно будет предоставить копию договора и кассовый чек.

Второй Дальневосточный гектар

Участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут получить дополнительный участок.

Кроме того, в июле программу распространили и на землю в Арктической зоне РФ.

Цифровая база таксистов

С 1 августа начинает действовать система аналитики работы такси в Московском регионе. Каждый водитель легкового такси должен будет зарегистрироваться в системе и получить уникальный цифровой ID. В профиле будет информация о наличии действующих прав, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.

Налоговые изменения

Со 2 августа физлица, не являющиеся налоговыми резидентами России, больше не будут платить подоходный налог на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг и субъектов РФ.

Также перенесены сроки уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Речь идет о библиотеках, архивах, музеях и прочих объектов культуры. Они должны будут уплатить его за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее 28 марта 2022 года. Также эти организации освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020–2021 годы.

Регионы теперь вправе установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.

ОСАГО без техосмотра

С 22 августа начинают действовать поправки в закон, регулирующий ОСАГО. Автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Ограничение звуковой рекламы

С 25 августа запрещается распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на стенах и крышах зданий. Это сделано для того, чтобы уберечь граждан от назойливой громкой рекламы.

Расширение обязанностей нотариусов

С 25 августа нотариусы, засвидетельствовавшие подлинность подписи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обязаны направлять его и другие необходимые документы в тот же день в регистрирующий орган.

В иных случаях нотариус может передать документы в регистрирующий орган по просьбе заявителя. Процедура будет производиться в электронном формате.

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Фото: Unsplash