Эксперты рынка труда рассказали о новых схемах выплат зарплат сотрудникам за рубежом

Российским работодателям на фоне сложностей с денежными переводами из-за санкций пришлось менять схемы перечисления зарплат работникам, которые находятся за рубежом. Часть руководителей ничего не стала менять и продолжила выплачивать зарплату на карту запретного банка, другая часть позволила изменить зарплатный банк.

Однако чаще работодатели стали отправлять деньги уехавшим работникам через третьих лиц за комиссию. Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов и экспертов рынка труда.

Аналитики рынка сообщили, что пока самый рабочий способ по получению зарплаты за границей — это перевод средств с российской карты за рубеж с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и других. Помимо этого, еще есть возможность перевода средств с российского на иностранный счет с помощью системы SWIFT, но эта функция доступна не всем банкам.

Юристы предупредили, что альтернативные схемы трудовых отношений могут вызвать определенные вопросы у проверяющих органов. При этом, по их словам, если использовать эти схемы точечно и аккуратно, то риск их использования снизится.

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