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Эксперты рынка труда рассказали о новых схемах выплат зарплат сотрудникам за рубежом

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российским работодателям на фоне сложностей с денежными переводами из-за санкций пришлось менять схемы перечисления зарплат работникам, которые находятся за рубежом. Часть руководителей ничего не стала менять и продолжила выплачивать зарплату на карту запретного банка, другая часть позволила изменить зарплатный банк.

Эксперты рынка труда рассказали о новых схемах выплат зарплат сотрудникам за рубежом

Однако чаще работодатели стали отправлять деньги уехавшим работникам через третьих лиц за комиссию. Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов и экспертов рынка труда.

Аналитики рынка сообщили, что пока самый рабочий способ по получению зарплаты за границей — это перевод средств с российской карты за рубеж с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и других. Помимо этого, еще есть возможность перевода средств с российского на иностранный счет с помощью системы SWIFT, но эта функция доступна не всем банкам.

Юристы предупредили, что альтернативные схемы трудовых отношений могут вызвать определенные вопросы у проверяющих органов. При этом, по их словам, если использовать эти схемы точечно и аккуратно, то риск их использования снизится.

Фото на обложке: David Gyung / Shutterstock

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