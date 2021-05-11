Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Первая ласточка: Германия законодательно запретила Facebook собирать данные пользователей WhatsApp

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Германия первой в мире законодательно запретила Facebook собирать данные пользователей WhatsApp. Новые условия конфиденциальности, которые вступают в силу 15 мая, признали незаконными. В Facebook ответили на заявление – они не будут останавливать внедрение новой политики, пишет Bloomberg.

Первая ласточка: Германия законодательно запретила Facebook собирать данные пользователей WhatsApp

Запрет введен на три месяца.

С инициативой введения санкций против Facebook выступил комиссар по защите данных и свободы информации Йоханнес Каспар. Он считает новые условия мессенджера непрозрачными и противоречивыми. Каспар также призвал другие страны Европейского Союза принять аналогичные меры.

Представитель WhatsApp назвал претензии комиссара «ошибочными» и заявил, что законодательный запрет не остановит внедрение новой политики, сообщает Forbes. Там добавили со ссылкой на представителя мессенджера, что действия регулятора «основаны на фундаментальном непонимании» целей обновления.

Facebook анонсировал новые условия пользования WhatsApp в начале года, но сразу же встретился с волной критики от пользователей. Позже компания отложила введение обновления до 15 мая.

Согласно условиям, все пользователи WhatsApp соглашаются передавать приложению и самому Facebook свои конфиденциальные данные, в том числе номер телефона и список контактов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: lex Ruhl / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами
  2. 2 Facebook попросит пользователей читать статьи перед репостом
  3. 3 Центробанк хочет упростить возврат средств жертвам мошенников
  4. 4 В Госдуме предложили ввести «добровольный запрет» на кредитование
  5. 5 Сколько стоит разработка такого приложения, как Clubhouse
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

11 мая 2021

Акселератор MGNTech

12 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Томске

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

Профессия таргетолог: как начать зарабатывать на настройке рекламы в соцсетях

Истории

Топ-7 альткоинов, которые принесут наибольшую прибыль в 2021 году

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT

Истории

Эксперимент: писательница целый месяц фиксировала, что делала каждые 15 минут в течение дня. Вот о чем она узнала

Новости

В МТС назвали смартфоны, от которых избавляются чаще всего