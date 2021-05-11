Первая ласточка: Германия законодательно запретила Facebook собирать данные пользователей WhatsApp

Германия первой в мире законодательно запретила Facebook собирать данные пользователей WhatsApp. Новые условия конфиденциальности, которые вступают в силу 15 мая, признали незаконными. В Facebook ответили на заявление – они не будут останавливать внедрение новой политики, пишет Bloomberg.

Запрет введен на три месяца.

С инициативой введения санкций против Facebook выступил комиссар по защите данных и свободы информации Йоханнес Каспар. Он считает новые условия мессенджера непрозрачными и противоречивыми. Каспар также призвал другие страны Европейского Союза принять аналогичные меры.

Представитель WhatsApp назвал претензии комиссара «ошибочными» и заявил, что законодательный запрет не остановит внедрение новой политики, сообщает Forbes. Там добавили со ссылкой на представителя мессенджера, что действия регулятора «основаны на фундаментальном непонимании» целей обновления.

Facebook анонсировал новые условия пользования WhatsApp в начале года, но сразу же встретился с волной критики от пользователей. Позже компания отложила введение обновления до 15 мая.

Согласно условиям, все пользователи WhatsApp соглашаются передавать приложению и самому Facebook свои конфиденциальные данные, в том числе номер телефона и список контактов.

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