NFT-картину российского авторства продали на благотворительном аукционе за рекордные 6,6 млн рублей

Интерьерную картину, созданную на основе блокчейна как невзаимозаменяемый токен, продали на благотворительном аукционе за 6,6 млн рублей, что стало самым дорогим российским NFT-лотом в истории. Благодаря особенным алгоритмам генерации, изображения на этой картине воспроизводятся бесконечно и никогда не повторяются.

Видео: youtube.com/Collab Inc

На аукционе картину представила компания Коллаб, основанная художником Евгением Брехиным и главой стартапа Mubert Алексеем Кочетковым, а также арт-дуэтом 404.zero – Кристиной Карпышевой и Александром Лециусом.

Фото: Кристина Карпышева и Александр Лециус

Средства от продажи произведения отправили в центр лечебной педагогики «Особое детство» и благотворительный фонд «Образ жизни» на помощь детям с особенностями развития.

Ранее российский художник Покрас Лампас продал на криптоаукционе фотографию своей работы «Transition» за $28,7 тысяч (более 2 млн рублей). Рекорд по цене продажи принадлежит американскому художнику Beeple: его цифровую картину «Everydays: The First 5000 Days» продали за $69,34 млн на аукционе Christie’s.

Фото на обложке: Евгений Брехин и Алексей Кочетков