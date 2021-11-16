Количество поисковых запросов о NFT побило рекорд

Google Trends зафиксировали всплеск количества поисковых запросов на тему NFT. Оно достигло рекорда — пользователи интернета стали интересоваться NFT чаще, чем криптовалютой и блокчейном.

О том, что количество запросов на тему NFT достигло рекордного уровня, свидетельствуют данные Google Trends.

Пользователи поисковой системы Google стали интересоваться невзаимозаменяемыми токенами чаще, чем, например, блокчейном и биткоином.

Всплеск популярности NFT в Google Trends наблюдался в марте 2021 года. Затем интерес пошел на спад, а в конце апреля снова возрос. Вцелом невзаимозаменяемые токены стали интересовать людей больше, чем криптовалюта или блокчейн во второй половине года.

Наибольшее количество поисковых запросов на тему NFT пришли из азиатско-тихоокеанского региона — Сингапура, Гонконга, Китая. Власти последней ранее назвали индустрию невзаимозаменяемых токенов пузырем.

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