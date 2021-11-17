Nike и Lamoda приостановили поставки обуви в Беларусь из-за проблем с маркировкой

Nike, Lamoda и «Детский мир» приостановили поставки обуви в Беларусь из-за проблем с системой маркировки, которая заработала там 1 ноября 2021 года. Местные нормативные требования к маркировке противоречат российским, что вызывает сложности у поставщиков.
Компании уведомили о приостановке Министерство по налогам и сборам Беларуси, направив соответствующее письмо. Представитель министерства подтвердил его получение газете «Ведомости» и отметил, что оно находится на рассмотрении.
Компании рассказали о сложностях, которые возникают при попытке внести в локальную систему мониторинга информацию о нанесенных на обувь кодах российского образца. В этом случае система выдает ряд ошибок, препятствующих вводу таких товаров в оборот.
В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) пояснили, что сложности в Беларуси вызваны тем, что местные нормативные требования к маркировке противоречат российским, несмотря на то что были приняты позже. При ввозе товара в республику от производителей и импортеров требуется предоставить более подробную информацию, чем в РФ, из-за этого и возникают ошибки.
Некоторые отправители уже были вынуждены прекратить поставки в Беларусь, другая часть может остановить их до конца месяца. «Спортмастер» пока поставки не приостанавливал. Представитель компании выразил надежду, что проблема все же будет решена в ближайшее время, отметив уточнив лишь, что этот рынок важен для «Спортмастера».
Lamoda поставки приостанавливала, но частично их уже возобновила. В компании рассказали, что некоторые проблемы с маркировкой были решены.
Из-за приостановки компании могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 13.24 белорусского КоАПа, которая предусматривает штраф до 50% от стоимости предмета нарушения.
Как пояснил вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии (Nike, Adidas, Forward и др.) Дмитрий Вишняков, поставки продукции в Беларусь идут через Россию, поэтому производителям и импортерам приходится приобретать коды дважды – сначала у российского ЦРПТ, а затем у белорусского оператора «Белбланкавыд».
По его словам, компании не могут ввезти или выпустить в России немаркированный товар, даже если он предусмотрен исключительно для экспорта. Перестраивать логистику для зарубежных компаний также невыгодно, отмечает эксперт. По данным Вишнякова, имеющихся там немаркированных остатков, находящихся в продаже, хватит на 1-3 месяца.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: ttomwalkerr /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Клиенты заказывают, но не выкупают товар — как решить эту проблему с помощью программы лояльности
- 2 Секреты A/B-тестирования: метрики, сроки и фичи, которые невозможно проверить
- 3 Спецоперация для call-центра: как незаметно для клиентов перевести 900 сотрудников на удаленку
- 4 Эти правила помогут создать эффективную службу доставки: кейс Lamoda
- 5 Lamoda: «Русские женщины любят смелую одежду»
ВОЗМОЖНОСТИ
17 ноября 2021
17 ноября 2021
17 ноября 2021