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Nike и Lamoda приостановили поставки обуви в Беларусь из-за проблем с маркировкой

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Nike, Lamoda и «Детский мир» приостановили поставки обуви в Беларусь из-за проблем с системой маркировки, которая заработала там 1 ноября 2021 года. Местные нормативные требования к маркировке противоречат российским, что вызывает сложности у поставщиков.

Nike и Lamoda приостановили поставки обуви в Беларусь из-за проблем с маркировкой

Компании уведомили о приостановке Министерство по налогам и сборам Беларуси, направив соответствующее письмо. Представитель министерства подтвердил его получение газете «Ведомости» и отметил, что оно находится на рассмотрении.

Компании рассказали о сложностях, которые возникают при попытке внести в локальную систему мониторинга информацию о нанесенных на обувь кодах российского образца. В этом случае система выдает ряд ошибок, препятствующих вводу таких товаров в оборот.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) пояснили, что сложности в Беларуси вызваны тем, что местные нормативные требования к маркировке противоречат российским, несмотря на то что были приняты позже. При ввозе товара в республику от производителей и импортеров требуется предоставить более подробную информацию, чем в РФ, из-за этого и возникают ошибки.

Некоторые отправители уже были вынуждены прекратить поставки в Беларусь, другая часть может остановить их до конца месяца. «Спортмастер» пока поставки не приостанавливал. Представитель компании выразил надежду, что проблема все же будет решена в ближайшее время, отметив уточнив лишь, что этот рынок важен для «Спортмастера».

Lamoda поставки приостанавливала, но частично их уже возобновила. В компании рассказали, что некоторые проблемы с маркировкой были решены. 

Из-за приостановки компании могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 13.24 белорусского КоАПа, которая предусматривает штраф до 50% от стоимости предмета нарушения.

Как пояснил вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии (Nike, Adidas, Forward и др.) Дмитрий Вишняков, поставки продукции в Беларусь идут через Россию, поэтому производителям и импортерам приходится приобретать коды дважды – сначала у российского ЦРПТ, а затем у белорусского оператора «Белбланкавыд».

По его словам, компании не могут ввезти или выпустить в России немаркированный товар, даже если он предусмотрен исключительно для экспорта. Перестраивать логистику для зарубежных компаний также невыгодно, отмечает эксперт. По данным Вишнякова, имеющихся там немаркированных остатков, находящихся в продаже, хватит на 1-3 месяца.

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Фото на обложке: ttomwalkerr / Shutterstock

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