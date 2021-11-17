Nike, Lamoda и «Детский мир» приостановили поставки обуви в Беларусь из-за проблем с системой маркировки, которая заработала там 1 ноября 2021 года. Местные нормативные требования к маркировке противоречат российским, что вызывает сложности у поставщиков.

Nike и Lamoda приостановили поставки обуви в Беларусь из-за проблем с маркировкой