Nike задерживает поставки топовых моделей в розничные магазины

Несколько независимых ритейлеров, среди которых – Sneakersnstuff и Notre, сообщили, что Nike и другие мировые бренды кроссовок задерживают поставки наиболее востребованных моделей.

В беседе с The Wall Street Journal соучредитель сети магазинов уличной одежды и кроссовок в Европе и США Sneakersnstuff Эрик Фагерлинд сообщил, что задержка заказов негативно сказывается на его бизнесе.

«Мы все еще должны платить за аренду, мы все еще должны платить персоналу», – напомнил он. При этом отсутствие ожидаемых моделей вроде Nike x Sacai вызывает недовольство клиентов, которые могут ждать новых релизов месяцами. И это подрывает репутацию магазинов.

Фагерлинд подтвердил, что Nike исправно информирует Sneakersnstuff о задержках, но это никак не решает проблем локального бизнеса.

В прошлом году магазины Sneakersnstuff рассчитывали на увеличение продаж примерно на 17% по сравнению с предыдущим годом, но из-за проблем с задержками моделей этот рост составил всего 5-10%.

Владелец сети осознает текущие производственные трудности Nike. Он даже уверяет, что понимает позицию компании: «Учитывая их нынешнюю стратегию, я был бы удивлен, если бы они не отдавали приоритет самим себе».

Но другие ритейлеры не разделяют его лояльности и считают, что их бизнесу мешает позиция крупных брендов, которые в кризисной ситуации ориентируются в основном на крупные торговые сети.

По словам соучредителя магазина одежды и обуви в Чикаго Notre Майкла Яворовски, он столкнулся с задержками доставки наиболее ожидаемых моделей с ограниченным тиражом в среднем на один-два месяца.

Для бутиков, делающих ставку на коллекционные модели, это большая проблема. Подобные незапланированные задержки в поставках затрудняют прогнозирование ежемесячной выручки и дальнейшее планирование.

Когда кроссовки, которых так ждут покупатели – и которые обязательно были бы раскуплены, приди они вовремя, не появляются на полках, бутики вроде Notre «не достигают своих финансовых целей» и теряют вес на рынке.

При этом тот же Nike продолжает активно работать с крупными сетевыми проектами вроде Nordstrom и Dick's Sporting Goods.

Как отмечает старший консультант исследовательской фирмы NPD Group Мэтт Пауэлл, у несетевых магазинов «даже в обычное время не так много власти. Бренды настолько огромны, а бутики настолько малы, что у них очень мало возможностей для отстаивания своих прав».

По словам сооснователя и управляющего партнера магазинов Bodega в Бостоне и Лос-Анджелесе Оливера Мака, «ты можешь сколько угодно умолять и умолять», чтобы ускорить поставки, но «ты все равно находишься во власти графика производства Nike или Reebok».

Поставка продукции не в сезон тоже бывает проблемой. Никто не закупается кроссовками в феврале. Хотя в случае с Nike и моделями Jordan или Dunk, можно утверждать, что спрос вряд ли сильно спадет.

Представители Nike никак не прокомментировали The Wall Street Journal недовольство ритейлеров.

Ранее руководство компании говорило о том, что задержки заказов связаны с сокращением производственных мощностей из-за закрытия заводов во Вьетнаме по причине коронавирусных ограничений.

Проблемы в цепочке поставок наблюдаются сегодня во всей обувной промышленности.

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Фото на обложке: Deepal Tamang / Unsplash