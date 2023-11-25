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В России осталось девять самых дорогих брендов мира

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России продолжают работу девять из ста самых дорогих брендов мира по версии Interbrand Best Global Brands-2023. В этом списке — Xiaomi, Pampers, Nestle, Gillette, Colgate, Johnson & Johnson, Siemens, YouТube и Danone (в июле 2023-го доли иностранцев передали Росимуществу), пишут «Ведомости».

В России осталось девять самых дорогих брендов мира

Эти компании из недружественных стран заявляли о приостановке инвестиций, большинство сократили ассортимент до самых базовых товаров первой необходимости и детских товаров, многие прекратили работу в РФ, но не успели продать активы.

Согласно рейтингу Best Global Brands, в этом году самыми дорогими компаниями стали Apple ($502,6 млрд, +4% к оценке 2022 года), Microsoft ($316,5 млрд, +14%) и Amazon ($276,9 млрд, +1%).

После начала февраля 2022 года зарубежные компании, включая ряд крупнейших мировых fashion-ритейлеров, свернули бизнес в России. Среди них — испанская Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti) и шведская H&M (H&M, Cos, & Other Stories). Кроме того, с рынка ушли и люксовые бренды Chanel, Dior, Prada  и другие марки.

  • В январе-сентябре 2023 года на российском рынке появилось 16 новых иностранных брендов. Это рекордное количество за последние четыре года — больше было только в 2019 году, когда в РФ заработали 26 новых марок. Больше всего брендов прибыло из Турции и Беларуси.

Фото на обложке: Unsplash

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