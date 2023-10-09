В январе-сентябре 2023 года на российском рынке появилось 16 новых иностранных брендов. Это рекордное количество за последние четыре года — больше было только в 2019 году, когда в РФ заработали 26 новых марок, пишет РБК.

С 2019 года в России появилось рекордное количество новых иностранных брендов