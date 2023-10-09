С 2019 года в России появилось рекордное количество новых иностранных брендов

В январе-сентябре 2023 года на российском рынке появилось 16 новых иностранных брендов. Это рекордное количество за последние четыре года — больше было только в 2019 году, когда в РФ заработали 26 новых марок, пишет РБК.
Больше всего марок прибыло из Турции (Nerwork, Loft, Mudo и др.) и Беларуси (Comintern, Swed House, Pizhon). Марки из Эстонии (BonBon Lingerie), Южной Кореи (Inni), Австралии (2XU) и Киргизии (Ayal) также начали работу на российском рынке в этом году.
С начала августа по 3 сентября — средний чек в магазинах фешн-ритейла в Москве вырос на 10%, а поcещаемость — на 3% год к году. Динамика связана в основном с ростом цен. Эксперты говорят, что нынешняя динамика говорит о постепенном возвращении к нормальному функционированию ТЦ — сегодня покупатель пришел посмотреть, а завтра — купит товар.
Фото на обложке: zhu difeng /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Наша косметика стоит в “Золотом яблоке”»: как бренду выйти на федеральный уровень и повторить этот опыт
- 2 От вешалки до кассы: как видеоаналитика помогает фэшн-ритейлу оптимизировать подход к работе с покупателями
- 3 Футболка из молока, шуба из кукурузы и сумка из яблока — как новые технологии развивают устойчивую моду
- 4 10 отечественных брендов одежды, о которых вы могли не знать
- 5 «Наш горизонт планирования — три месяца»: как чувствуют себя ресейл-площадки в России
ВОЗМОЖНОСТИ
10 октября 2023
10 октября 2023
12 октября 2023