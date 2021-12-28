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Нижегородская MedTech-компания поставит 14 экзоскелетов в Узбекистан в 2022 году

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Зарегистрированная в Нижнем Новгороде MedTech-компания «Реабилитационные технологии» заключила договор с Агентством по развитию медико-социальных услуг Узбекистана на поставку 14 новейших экзоскелетов.

Нижегородская MedTech-компания поставит 14 экзоскелетов в Узбекистан в 2022 году

Фонд содействия инновациям предоставил компании грант в 20 млн рублей в рамках конкурса «Развитие-НТИ» в 2016 году.

«Предложение нижегородского предприятия было признано специальной комиссией лучшим среди всех возможных зарубежных аналогов», — пояснили в пресс-службе фонда. 

Поставки экзоскелетов начнутся в первом полугодии 2022 года.

По словам директора «Реабилитационных технологий» Александра Емельянова, правительство Нижегородской области содействовало компании в получении экспортного контракта.

Разработанный экзоскелет с коленным модулем предназначен для восстановления людей с травмами спинного мозга в лечебных учреждениях. Устройство применимо для инвалидов-колясочников, так как позволяет заново научиться подниматься и спускаться по лестнице. Экзоскелеты российского разработчика могут оснащаться нейроинтерфейсом и реабилитационными перчатками.

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ООО НПФ «Реабилитационные технологии» в 2020 году получило выручку в 248 млн рублей и чистую прибыль в 45,4 млн рублей. Учредители компании — Александр Емельянов и Андрей Бурмистров. Компания поставляет медицинское оборудование в российские больницы.

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Фото в тексте: Реабилитационные технологии

Фото на обложке: Unsplash

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