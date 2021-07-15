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НЛМК и МФТИ запускают стипендиальную магистратуру по машинному обучению для производства

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Металлургическая компания НЛМК и МФТИ открывают магистерскую программу «‎Системы машинного обучения для умного производства». Студенты получат стипендию от 35 до 80 тыс. рублей в месяц и диплом вуза. Подать заявку можно до 21 июля на сайте.

НЛМК и МФТИ запускают стипендиальную магистратуру по машинному обучению для производства

В магистратуре будут готовить дата-аналитиков данных и специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Программа разделена на два блока:

  1. ML-разработка. Студенты изучат инструменты разработки, архитектуру систем машинного обучения, большие данные, разработку с помощью открытого кода, металлургические процессы и другие темы.
  2. ML-математика. Учащихся ждут статистические тесты, байесовская и частотная интерпретации вероятности, теория оптимизации, машинное и глубокое обучение, процессы в металлургии и другое.

Кураторы программы:

  • Александр Мотузов, руководитель отдела Data Science НЛМК. Развивает центр экспертизы по анализу данных и машинному обучению, руководит разработкой DSML-платформы.
  • Шамиль Ульбашев, руководитель направления методологии разработки математических моделей НЛМК. Обучает дата-сайентистов и инженеров компании, определяет, как должны разрабатываться ML-системы.

Студенты будут проходить практику на предприятиях группы НЛМК, где поработают с экспертами в сфере металлургии. Также каждому выделят персонального наставника из ИТ-отдела. Лучшие студенты получат повышенную стипендию до 80 тыс. рублей, а выпускники — возможность получить работу в компании.

Всего в магистратуре восемь мест. Организаторы ждут выпускников ведущих технических вузов, которые хотят изучить работу искусственного интеллекта и применить знания на промышленных предприятиях. Также необходимо разбираться в программировании — знать языки Python и С++.

Мы в МФТИ рады, что сможем помочь НЛМК — одной из крупнейших сталелитейных компаний мира — в подготовке специалистов для цифровизации производства.
Денис Кузьмин, директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ

Отправить заявку на обучение можно на сайте программы. Кандидаты пройдут онлайн-тестирование по программированию и математике, а успешно сдавшие тест — онлайн-собеседование.

Фото на обложке: puhhha / Shutterstock

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