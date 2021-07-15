НЛМК и МФТИ запускают стипендиальную магистратуру по машинному обучению для производства

Металлургическая компания НЛМК и МФТИ открывают магистерскую программу «Системы машинного обучения для умного производства». Студенты получат стипендию от 35 до 80 тыс. рублей в месяц и диплом вуза. Подать заявку можно до 21 июля на сайте.
В магистратуре будут готовить дата-аналитиков данных и специалистов в сфере искусственного интеллекта.
Программа разделена на два блока:
- ML-разработка. Студенты изучат инструменты разработки, архитектуру систем машинного обучения, большие данные, разработку с помощью открытого кода, металлургические процессы и другие темы.
- ML-математика. Учащихся ждут статистические тесты, байесовская и частотная интерпретации вероятности, теория оптимизации, машинное и глубокое обучение, процессы в металлургии и другое.
Кураторы программы:
- Александр Мотузов, руководитель отдела Data Science НЛМК. Развивает центр экспертизы по анализу данных и машинному обучению, руководит разработкой DSML-платформы.
- Шамиль Ульбашев, руководитель направления методологии разработки математических моделей НЛМК. Обучает дата-сайентистов и инженеров компании, определяет, как должны разрабатываться ML-системы.
Студенты будут проходить практику на предприятиях группы НЛМК, где поработают с экспертами в сфере металлургии. Также каждому выделят персонального наставника из ИТ-отдела. Лучшие студенты получат повышенную стипендию до 80 тыс. рублей, а выпускники — возможность получить работу в компании.
Всего в магистратуре восемь мест. Организаторы ждут выпускников ведущих технических вузов, которые хотят изучить работу искусственного интеллекта и применить знания на промышленных предприятиях. Также необходимо разбираться в программировании — знать языки Python и С++.
Мы в МФТИ рады, что сможем помочь НЛМК — одной из крупнейших сталелитейных компаний мира — в подготовке специалистов для цифровизации производства.
Отправить заявку на обучение можно на сайте программы. Кандидаты пройдут онлайн-тестирование по программированию и математике, а успешно сдавшие тест — онлайн-собеседование.
Фото на обложке: puhhha / Shutterstock
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