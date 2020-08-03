60% крупных компаний России не получили налоговую господдержку во время пандемии

Почти две трети представителей крупного бизнеса не смогли воспользоваться налоговыми мерами господдержки. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аудиторской компании КПМГ «Антикризисные меры-2020: налоговые аспекты».

По данным исследования, без налоговых льгот остались 62% крупных российских компаний. КПМГ проводила опрос бизнеса во второй половине мая — почти через два месяца после объявления о мерах господдержки в налоговой сфере.

В опросе участвовали более 60 компаний, представляющих энергетику, строительство, IT и телекоммуникации, транспорт и логистику, медицину и фармацевтику, производство потребительских товаров, ритейл, химпром, металлургию, добычу и другие отрасли.

65% опрошенных — компании со штатом свыше 1 тысячи сотрудников, 42% — системообразующие предприятия. У 24% респондентов в группе есть компании, включенные в реестр малого и среднего бизнеса. 76% респондентов не входят в определенный правительством список наиболее пострадавших отраслей.

Среди компаний, которые смогли воспользоваться фискальными мерами поддержки, наиболее востребованным оказалось применение пониженных тарифов страховых взносов (18% респондентов). По 5% компаний уплачивали авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли и получали льготные кредиты на выплаты зарплат сотрудникам. Согласно опросу, налоговые каникулы оказались доступны лишь 2% респондентов.

Как отмечают авторы исследования, даже включение в список системообразующих компаний не гарантировало налоговые преференции.

Многие системообразующие компании не стали обращаться за помощью из-за сложной процедуры и дополнительных критериев: например, компании должны быть готовыми предоставить информацию о конечных бенефициарах и поделиться коммерческой тайной.

Еще одним препятствием стал критерий, по которому бизнес относили к пострадавшей отрасли. В качестве критерия власти использовали код деятельности в едином реестре юридических лиц, а не долю фактического дохода от основного вида деятельности,

97% опрошенных компаний ожидают снижения финансовых показателей в 2020 году в диапазоне от 10 до 40%. Почти четверть участников исследования сообщили, что сократят штат на 10–20% и более (24%). При этом 42% компаний заявили, что не планируют увольнять сотрудников.