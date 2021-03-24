«Норникель» и Russian Hackers принимают заявки на участие в онлайн-хакатоне

Евгения Хрисанфова
16—18 апреля пройдет онлайн-хакатон в сфере металлургии и больших данных. Участникам предстоит решить две задачи от компании «Норникель», а победители получат по 250 тыс. рублей и другие призы. Подать заявку можно до 14 апреля.
«Норникель» и Russian Hackers принимают заявки на участие в онлайн-хакатонеЕвгения Хрисанфова
Принять участие в хакатоне могут разработчики, дата-сайентисты, менеджеры, дизайнеры и аналитики в командах от трех до пяти человек.
Участники могут выбрать один из двух треков:
- Пенная вечеринка. Чтобы очистить металлы или минералы от примесей и отделить их друг от друга, специалисты часто используют пенную флотацию — пропускают материалы через воду с пеной. Команды должны помочь оператору определить скорость потока, размер пузырей и другие параметры.
- Прогноз непрерывной занятости. Участникам нужно создать модель, предсказывающую, когда сотрудники цеха уйдут на больничный. Организаторы предоставят обезличенные данные о рабочих и их окружении.
Подробности и регистрация доступны по ссылке.
Фото на обложке: RHJPhtotoandilustration / Shutterstock
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