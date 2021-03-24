16—18 апреля пройдет онлайн-хакатон в сфере металлургии и больших данных. Участникам предстоит решить две задачи от компании «Норникель», а победители получат по 250 тыс. рублей и другие призы. Подать заявку можно до 14 апреля.

«Норникель» и Russian Hackers принимают заявки на участие в онлайн-хакатоне