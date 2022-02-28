Норвежский суверенный фонд продаст российские активы на сумму $3 млрд

Государственный пенсионный фонд Норвегии (ранее Нефтяной фонд), крупнейший суверенный фонд в мире, решил продать все свои российские активы из-за военной операции на Украине.
Отделение Центрального банка Норвегии, отвечающее за управление госфондом, — Norges Bank Investment Management (NBIM) — незамедлительно заморозит все новые инвестиции в экономику РФ и приступит к продаже имеющихся активов, говорится в сообщении норвежского правительства.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что такое решение принято в связи с российской военной операцией на Украине.
При этом главный исполнительный директор NBIM Николай Танген несколькими днями ранее отметил, что распродажа российских активов на данный момент является не лучшим решением, поскольку в последние дни они сильно упали. «Если мы продадим свои активы сейчас, российские олигархи смогут купить их по дешевой цене», — передает «Интерфакс» слова Тангена.
На сегодняшний день капитализация фонда оценивается в $1,3 трлн. Фонду принадлежат акции 47 российских компаний, на общую сумму в $2,8 млрд на конец 2021 года. Среди компаний — Сбербанк, «Газпром», X5 Retail Group, «Алроса», «Магнит», «Лукойл» и др. Также фонд инвестировал в ОФЗ.
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Фото на обложке: INTREEGUE Photography /
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