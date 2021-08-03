Онлайн-школа английского языка Novakid с российскими основателями привлекла $35 млн

Онлайн-платформа обучения английскому языку для детей Novakid привлекла $35 млн. Ведущими инвесторами раунда B стали фонды Owl Ventures и Goodwater Capital, который также является инвестором TikTok и Spotify. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании и TMT Investments.

В раунде также участвовали нынешние инвесторы Novakid — фонды LETA Capital, PortfoLion, TMT Investments, Xploration Capital и LearnStart.

За счет инвестиций Novakid планирует выйти на новые рынки в странах Азии и укрепить свои позиции на существующих. Еще одно направление развития — разработка оригинального образовательного контента и совершенствование технологий геймификации. Кроме того, компания намерена расширить сотрудничество с лингвистическими лабораториями в Европе и США.

По данным базы «Контур.Фокус», выручка компании по итогам 2020 года составила 40,73 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн. По данным Crunchbase, до текущего раунда компания привлекла $6,5 млн.

Согласно исследованию J’son & Partners Consulting, в июне 2021 года Novakid возглавила рейтинг онлайн-школ английского языка для детей в Европе. J’son & Partners Consulting оценила объем мирового рынка онлайн-обучения английскому как второму языку в $10 млрд, а его сегмент для детей — в $3 млрд. К 2030 году эти рынки вырастут до $38 млрд и $25 млрд соответственно, полагают эксперты.

Novakid основали россияне Максим Азаров и Дмитрий в 2017 году в Кремниевой Долине (США). Это международная онлайн-школа английского языка для детей в возрасте 4–12 лет. Обучение строится на платформе собственной разработки с использованием технологий виртуальной реальности и геймификации. Сервис работает в основном в Польше, Испании, Италии, Турции, России и СНГ.

К июню 2021 года на платформе провели 2,2 млн уроков. По собственным данным, активная клиентская база Novakid выросла на 700% в 2021 году. Сейчас 80% клиентов платформы приходится на Европу, 15% — на страны Ближнего Востока и Северной Африки, 5% — на Азиатско-Тихоокеанский регион.

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Фото: Novakid