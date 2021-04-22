С функциями фитнес-браслета: Garmin представила новую линейку умных часов

Venu 2 имеют размеры: корпус 45 мм, ремешок 22 мм; Venu 2S немного меньше: корпус 40 мм, ремешок 18 мм. Обе модели стоят одинаково – $399.

Умные часы включают все функции фитнес-браслета: круглосуточно измеряют сердцебиение, следят за качеством сна, поддерживают различные виды тренировок. Кроме того, в чрезвычайной ситуации с часов можно отправить gps-метку о вашем местоположении.

Часы совместимы с iOS и Android. Корпусы обеих моделей выполнены из нержавеющей стали, экраны оснащены AMOLED-дисплеем. Также часы работают с бесконтактными платежами Garmin Pay и музыкальными сервисами (в память можно загрузить до 650 композиций).

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