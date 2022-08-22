Финансовый департамент VK возглавил бывший финдиректор «М.Видео–Эльдорадо» Александр Морозов. Он сменит Федора Рубцова, который заведовал финансами компании более десяти лет.
О кадровых назначениях сообщили в пресс-службе VK.
До прихода в VK Александр Морозов занимал должность операционного финансового директора группы «М.Видео–Эльдорадо». Также в послужном списке Морозова работа в «СТС Медиа» и EY (Ernst&Young).
Александр Морозов
В VK Морозов будет куратором финансового департамента. В его задачи войдет совершенствование бизнес-процессов и внедрение новых подходов в финансовом менеджменте.
Морозов сменит в должности финансового директора VK занимавшего этот пост более десяти лет Федора Рубцова. Гендиректор VK Владимир Кириенко отметил большой вклад Рубцова в достигнутые компанией результаты.
Фото на обложке: Tero Vesalainen /
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