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Финансовый департамент VK возглавил бывший финдиректор «М.Видео–Эльдорадо» Александр Морозов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Финансовый департамент VK возглавил бывший финдиректор «М.Видео–Эльдорадо» Александр Морозов. Он сменит Федора Рубцова, который заведовал финансами компании более десяти лет.

Финансовый департамент VK возглавил бывший финдиректор «М.Видео–Эльдорадо» Александр Морозов

О кадровых назначениях сообщили в пресс-службе VK.

До прихода в VK Александр Морозов занимал должность операционного финансового директора группы «М.Видео–Эльдорадо». Также в послужном списке Морозова работа в «СТС Медиа» и EY (Ernst&Young).

Александр Морозов

В VK Морозов будет куратором финансового департамента. В его задачи войдет совершенствование бизнес-процессов и внедрение новых подходов в финансовом менеджменте.

Морозов сменит в должности финансового директора VK занимавшего этот пост более десяти лет Федора Рубцова. Гендиректор VK Владимир Кириенко отметил большой вклад Рубцова в достигнутые компанией результаты.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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