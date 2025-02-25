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В России ввели новый ГОСТ для дорожных знаков и разметки

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный ГОСТ для дорожных знаков и разметки. На публикацию в базе данных Росстандарта пакета изменений в ГОСТ-Р 52289 обратил внимание «Коммерсантъ».

В России ввели новый ГОСТ для дорожных знаков и разметки
  1. Новости

Документ, разработанный при участии московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД), вводит новые знаки и упрощает применение существующих:

  • Появилась табличка «Глухие», которая предупреждает о возможном появлении слабослышащих пешеходов (у медцентров или соцучреждений).
  • Табличка, которая указывает срок действия дорожных знаков, теперь включает не только часы и дни недели, но и месяцы.
  • Появились совмещенные таблички, например «Рекомендуемое ограничение скорости» будет размещаться на щите с указателем «Искусственная неровность», а «Парковка» — вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку».
  • Вертикальная версия знака «Стоп-линия» заменит горизонтальные там, где это удобнее, например, чтобы не загораживать светофоры.

Также новый стандарт разрешает:

  • Не дублировать знак «Стоп-линия» разметкой перед регулируемыми перекрестками.
  • Закрывать часть информации на знаках магнитной лентой вместо чехлов.
  • Уменьшить ширину парковочных мест с 2,5 м до 2,25 м.


Новые знаки и таблички. Фото: Росстандарт


Региональные отличия. Использование стандарта необязательно до 2026 года, но регионы могут внедрять его досрочно. Например, Москва уже анонсировала демонтаж 55 тыс. «лишних» указателей. По данным ЦОДД, всего в Москве установлено около 900 тыс. дорожных знаков. Власти Подмосковья утверждают, что уже оптимизировали расстановку указателей и не планируют массового сокращения. В Крыму чиновники изучают ГОСТ и рассматривают пилотное внедрение в одном из городов.

Сложности с упрощением. Опрошенные газетой эксперты поддерживают идею сокращения знаков, но предупреждают о возможных проблемах. Например, если стоп-линия стерта или скрыта снегом, а знака нет, водитель может нарушить ПДД неумышленно. Кроме того, пока стандарт необязателен, в разных городах могут действовать старые и новые правила одновременно.

Фото на обложке: Игорь Антипов / Unsplash

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