В России ввели новый ГОСТ для дорожных знаков и разметки
С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный ГОСТ для дорожных знаков и разметки. На публикацию в базе данных Росстандарта пакета изменений в ГОСТ-Р 52289 обратил внимание «Коммерсантъ».
- Новости
Документ, разработанный при участии московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД), вводит новые знаки и упрощает применение существующих:
- Появилась табличка «Глухие», которая предупреждает о возможном появлении слабослышащих пешеходов (у медцентров или соцучреждений).
- Табличка, которая указывает срок действия дорожных знаков, теперь включает не только часы и дни недели, но и месяцы.
- Появились совмещенные таблички, например «Рекомендуемое ограничение скорости» будет размещаться на щите с указателем «Искусственная неровность», а «Парковка» — вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку».
- Вертикальная версия знака «Стоп-линия» заменит горизонтальные там, где это удобнее, например, чтобы не загораживать светофоры.
Также новый стандарт разрешает:
- Не дублировать знак «Стоп-линия» разметкой перед регулируемыми перекрестками.
- Закрывать часть информации на знаках магнитной лентой вместо чехлов.
- Уменьшить ширину парковочных мест с 2,5 м до 2,25 м.
Региональные отличия. Использование стандарта необязательно до 2026 года, но регионы могут внедрять его досрочно. Например, Москва уже анонсировала демонтаж 55 тыс. «лишних» указателей. По данным ЦОДД, всего в Москве установлено около 900 тыс. дорожных знаков. Власти Подмосковья утверждают, что уже оптимизировали расстановку указателей и не планируют массового сокращения. В Крыму чиновники изучают ГОСТ и рассматривают пилотное внедрение в одном из городов.
Сложности с упрощением. Опрошенные газетой эксперты поддерживают идею сокращения знаков, но предупреждают о возможных проблемах. Например, если стоп-линия стерта или скрыта снегом, а знака нет, водитель может нарушить ПДД неумышленно. Кроме того, пока стандарт необязателен, в разных городах могут действовать старые и новые правила одновременно.
Фото на обложке: Игорь Антипов / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как заработать на продажaх»
- 1 Минэк рассмотрит возможность разрешить роботам-доставщикам передвигаться по тротуарам и велодорожкам Максимальную скорость на тротуарах ограничат 10 км/ч 19 мая 12:06
- 2 Сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов на тротуарах Это должно помочь снизить количество опасных ситуаций 17 апреля 16:31
- 3 В правительстве предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам Поправки должны подготовить до 3 апреля 01 апреля 10:50
- 4 Бизнес раскритиковал идею СК запретить езду на электросамокатах без прав Это «убьет логику использования» самокатов, заявили в «МТС Юрент» 18 марта 11:48