С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный ГОСТ для дорожных знаков и разметки. На публикацию в базе данных Росстандарта пакета изменений в ГОСТ-Р 52289 обратил внимание «Коммерсантъ».

В России ввели новый ГОСТ для дорожных знаков и разметки

https://rb.ru/news/novyj-gost-dlya-dorozhnyh-znakov/

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