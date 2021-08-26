На железных дорогах Индии заработала российская система распознавания лиц

Российская компания NtechLab разработала систему распознавания лиц, которая будет работать на железных дорогах Индии (Indian Railways). 470 камер с функцией распознавания лиц уже введены в эксплуатацию на 30 железнодорожных станциях на участке между штатами Гуджарат и Махараштра, включая Мумбаи, сообщает пресс-служба NtechLab.

По словам генерального директора компании Андрея Теленкова, система способна одновременно распознавать до 50 человек в кадре.

Фото: пресс-служба NtechLab

Видеоаналитика поможет с управлением пассажиропотока и подсчетом пассажиров, а также с розыском преступников и пропавших без вести людей.

В компании отмечают, что от фактического появления человека перед камерой до получения сигнала пройдет не более трех секунд, что позволяет оперативно реагировать на возникновение любой ситуации.

«До конца года мы планируем реализовать в Индии еще не менее трех проектов в розничной торговле, образовательной сфере, промышленности и для индустрии развлечений», — рассказал Андрей Теленков.

Проект реализован совместно с одним из крупнейших системных интеграторов в Индии Technosys Security Systems и одобрен Организацией по исследованиям и стандартам (Research Designs and Standards Organisation, RDSO), технологическим консультантом Indian Railways.

NtechLab получила от RDSO сертификат официального поставщика систем видеоаналитики и сможет в дальнейшем реализовывать подобные проекты.

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Фото на обложке: Unsplash