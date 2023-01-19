Facebook и Instagram* разрешат показывать женские соски

Наблюдательный совет американской компании Meta* рекомендовал пересмотреть запрет на публикацию обнаженных женских сосков в Facebook и Instagram**. Ограничение действовало в течение десяти лет, на публикацию мужских сосков оно не распространялось.
Политику решили пересмотреть после того, как алгоритмы Facebook** заблокировали посты американской трансгендерной пары, посчитав их снимки нарушением правил о сексуализированном контенте, передает телеканал CNBC.
Модераторам пришлось восстановить публикацию, но дело это не спасло, случай дошел до правления компании.
Руководство посчитало, что модерация таких постов основывается на бинарном взгляде на пол и различие между мужским и женским телом, и неясно, как правила работают с публикациями трансгендерных и небинарных людей.
В итоге Meta* дали 60 дней, чтобы публично отреагировать на рекомендации наблюдательного совета.
*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов
**принадлежат организации, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: JpegPhotographer /
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