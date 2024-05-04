Рынок облачных решений вырос в первом квартале 2024 года на 21% до $76 млрд

Облачные решения снова стали пользоваться спросом: в первом квартале 2024 года рынок вырос на $13,5 млрд до $76 млрд, что на 21% больше, чем в первом квартале 2023 года. Эксперты связывают оздоровление рынка с развитием генеративного искусственного интеллекта и большим объемом данных, необходимых для построения базовых моделей.

Такие данные приводит Synergy Research, объясняя взаимосвязи ИИ и облачной инфраструктуры:

«Существует симбиотическая взаимосвязь между быстрым развитием и внедрением искусственного интеллекта и масштабируемыми поставками облачного ПО компаний "большой тройки"», — цитируют на TechCrunch слова Рудины Сесери, основателя и управляющего партнера Glasswing Ventures (фирма финансирует стартапы в области ИИ).

Речь о том, что облачные вычисления необходимы во всех процессах, связанных с созданием ИИ-инструментов для бизнеса, будь то тесные связи Microsoft с OpenAI, или развитие Google Cloud (на недавней конференции для клиентов Alphabet сделала множество заявлений об искусственном интеллекте), или расширение подразделений Amazon, управляющих данными.

Если доходы от облачных технологий Amazon в втором и третьем квртале 2023 года падали до 12% от всей выручки компании, то в четвертом начался небольшой рост, а в первом квартале текущего года выручка составила $25 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее. Итого компания получает за «облака» порядка $100 млрд, занимая долю рынка в 31%.

Компании Azure принадлежит еще 25% рынка (облачные доходы фирмы выросли примерно на 31%), на третьем месте Google с 11% долей рынка (доходы увеличились на 28% в годовом исчислении).

«Итого мы имеем рынок стоимостью свыше $300 млрд, который растет на 21% в год, — повторяет главный аналитик Synergy Джон Динсдейл. — И пусть мы не вернемся к темпам роста, наблюдавшимся до 2022 года, поскольку рынок стал слишком большим, мы все же видим, что рынок продолжает существенно расширяться. Мы прогнозируем, что в течение следующих четырех лет он удвоится».

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