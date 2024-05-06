Апрельское размещение российскими компаниями облигаций сократилось в два раза год к году. За месяц было проведено 147 размещений на общую сумму около 300 млрд рублей. В мае активность эмитентов может еще больше снизиться, считают эксперты.
Российские компании в апреле 2024 года провели 147 размещений облигаций на общую сумму около 300 млрд рублей. Это почти в два раза ниже, чем было в апреле 2023 года и на 45% меньше показателя марта 2024 года, пишет «Коммерсант».
Значительный вклад в апрельское размещение облигаций внесли ВЭБ.РФ (85 млрд рублей), «Газпром Капитал» (40 млрд рублей), «Россельхозбанк» (22 млрд рублей).Также в апреле завершилось начатое в 2023–2024 годах размещение 38 выпусков облигаций на общую сумму 34,2 млрд рублей.
Активность российских эмитентов в мае может еще больше снизить объем размещения из-за майских праздников, считают эксперты, однако в летние месяцы количество выпусков облигаций начнет расти.
Фото на обложке: Sambulov Yevgeniy /
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