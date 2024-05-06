Апрельское размещение российскими компаниями облигаций сократилось в два раза год к году. За месяц было проведено 147 размещений на общую сумму около 300 млрд рублей. В мае активность эмитентов может еще больше снизиться, считают эксперты.

Апрельское размещение российскими компаниями облигаций сократилось в два раза год к году