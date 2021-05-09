Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Обломки ступени китайской ракеты CZ-5B упали в Индийский океан

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B, которая выводила на орбиту модуль китайской станции, вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном. Большая часть ее обломков сгорела. Информация об этом содержится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР.

Обломки ступени китайской ракеты CZ-5B упали в Индийский океан

Обломки второй ступени ракеты-носителя вошли в атмосферу Земли. Зона приземления расположена в районе 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты.

«Подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу», — отмечается в сообщении.

29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи носителя «Чанчжэн-5Б» вывело на орбиту главный модуль космической станции страны. Запуск был успешным.

Космическое командование ВС США распространило информацию, что вторая ступень ракеты вошла в атмосферу «над Аравийским полуостровом». Сообщалось также, что обломки «упали в районе Индийского океана к северу от Мальдивских островов».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Lyubov Timofeyeva / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Криптовалюта Dogecoin упала в цене после упоминания Илоном Маском
  2. 2 Рассчитайте индекс «бюрократизации» и работайте по-новому. Какие компании не возьмут в будущее
  3. 3 «Готовьтесь высыпаться только одну ночь в неделю»: о трудностях и пользе британского образования
  4. 4 «Обычно в аспирантуру в Европе поступают уже взрослые люди с накопившимся жизненным опытом»
  5. 5 Учеба за рубежом: как получить образование в Италии
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

11 мая 2021

Акселератор MGNTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ