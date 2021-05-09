Обломки ступени китайской ракеты CZ-5B упали в Индийский океан

Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B, которая выводила на орбиту модуль китайской станции, вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном. Большая часть ее обломков сгорела. Информация об этом содержится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР.

Обломки второй ступени ракеты-носителя вошли в атмосферу Земли. Зона приземления расположена в районе 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты.

«Подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу», — отмечается в сообщении.

29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи носителя «Чанчжэн-5Б» вывело на орбиту главный модуль космической станции страны. Запуск был успешным.

Космическое командование ВС США распространило информацию, что вторая ступень ракеты вошла в атмосферу «над Аравийским полуостровом». Сообщалось также, что обломки «упали в районе Индийского океана к северу от Мальдивских островов».

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