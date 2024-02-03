Рынок облачных технологий в четвертом квартале 2023 года достиг исторического рекорда

Аналитики Synergy и Altimeter Capital констатируют резкий скачок выручки мирового рынка облачной инфраструктуры в четвертом квартале 2023 года, когда его объем вырос до $74 млрд (+ $12 млрд год к году, + $5,6 млрд к третьему кварталу).
За год объем рынка облачных технологий вырос рекордных $270 млрд (в 2022 году было $212 млрд). Эксперты связывают взрывной рост с популярностью генеративного ИИ в целом и ChatGPT в частности, пишет TechCrunch.
При этом аналитики подчеркивают, что на основе закона больших чисел можно прогнозировать, что таких же темпов роста, как до 2022 года и в конце 2023 года, больше не будет: они «теперь стабилизируются, что приведет к постоянному ежегодному увеличению расходов на облачные технологии».
Synergy сообщает, что на «большую тройку» операторов облачных сервисов (Microsoft, Amazon, Google) приходится 67% общей доли рынка (около $50 млрд совокупного дохода за квартал). Лидирует по-прежнему Amazon с долей в 31%.
В четвертом квартале выручка от облачных технологий у Amazon составила $23 млрд, у Microsoft — $18,5 млрд, у Google — около $8 млрд.
Фото на обложке: Unsplash
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