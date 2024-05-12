Новый мультимодальный ИИ-ассистент от OpenAI сможет распознавать сарказм

Компания OpenAI уже в понедельник может представить миру ряд новых функций мультимодального ИИ-ассистента с аудио- и визуальными возможностями, который теоретически может распознавать сарказм.
По данным портала The Information, который ссылается на неназванный источник на рынке высоких технологий, «таинственный ассистент» может стать новой ступенью развития ИИ и повысить качество обслуживания клиентов.
Предполагается, что новые функции — «лучшее понимание изображения и звука» и «лучшее логическое мышление», а также упомянутое распознавание сарказма — будут реализованы на базе обновленного ChatGPT.
В отчете компании утверждается, что новый ассистент «может выполнять ряд вещей, которые сегодня невозможны, например, выступать в качестве репетитора для студента, работающего над рефератом или над математическими задачами, или предоставлять людям информацию об их окружении, когда они просят об этом, например, переводить знаки или объяснять, как устранить неполадки в автомобиле».
Новая мультимодальная модель, по мнению собеседника издания, не станет панацеей от «галлюцинаций искусственного интеллекта» — феномена, при котором модели выдают ответы, не имеющие под собой реальной основы.
Фото на обложке: Unsplash
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