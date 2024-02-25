Оборот книг на вторичном рынке увеличился на 47%

Рост цен на книги, невозможность купить произведения ряда популярных зарубежных авторов, снижение покупательской способности в целом привели к росту спроса на букинистику: объем продаж книг «с рук» за прошедший год вырос на 47%.

По данным сервиса «Авио», на которые ссылается РБК, на новые книги в объявлениях приходится порядка 34% (средняя цена — 1,4 тыс. рублей), а на подержанные — 66% (средняя цена — 1 тыс. рублей).

Наибольшей популярностью пользуется серия Джоан Роулинг о Гарри Поттере и произведения Стивена Кинга. Спрос на них подстегивается «информационной повесткой», как отмечают в различных сетевых книжных магазинах.

Эксперты рынка уверены, что популярность букинистики связана, прежде всего, с потерей возможности покупать книги ряда зарубежных авторов, а также в целом с уменьшением покупательной способности населения и ростом цен.

Фото на обложке: Unsplash