Оборот книг на вторичном рынке увеличился на 47%

Рост цен на книги, невозможность купить произведения ряда популярных зарубежных авторов, снижение покупательской способности в целом привели к росту спроса на букинистику: объем продаж книг «с рук» за прошедший год вырос на 47%.
По данным сервиса «Авио», на которые ссылается РБК, на новые книги в объявлениях приходится порядка 34% (средняя цена — 1,4 тыс. рублей), а на подержанные — 66% (средняя цена — 1 тыс. рублей).
Наибольшей популярностью пользуется серия Джоан Роулинг о Гарри Поттере и произведения Стивена Кинга. Спрос на них подстегивается «информационной повесткой», как отмечают в различных сетевых книжных магазинах.
Эксперты рынка уверены, что популярность букинистики связана, прежде всего, с потерей возможности покупать книги ряда зарубежных авторов, а также в целом с уменьшением покупательной способности населения и ростом цен.
Фото на обложке: Unsplash
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