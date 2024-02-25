Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Оборот книг на вторичном рынке увеличился на 47%

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Рост цен на книги, невозможность купить произведения ряда популярных зарубежных авторов, снижение покупательской способности в целом привели к росту спроса на букинистику: объем продаж книг «с рук» за прошедший год вырос на 47%.

Оборот книг на вторичном рынке увеличился на 47%

По данным сервиса «Авио», на которые ссылается РБК, на новые книги в объявлениях приходится порядка 34% (средняя цена — 1,4 тыс. рублей), а на подержанные — 66% (средняя цена — 1 тыс. рублей). 

Наибольшей популярностью пользуется серия Джоан Роулинг о Гарри Поттере и произведения Стивена Кинга. Спрос на них подстегивается «информационной повесткой», как отмечают в различных сетевых книжных магазинах.

Эксперты рынка уверены, что популярность букинистики связана, прежде всего, с потерей возможности покупать книги ряда зарубежных авторов, а также в целом с уменьшением покупательной способности населения и ростом цен.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Расследование о крипте. Отрывок из книги «На шифре. Инсайдерская история криптовалютного бума»
  2. 2 90 этажей мало, нужно 163: секреты планирования из книги «Управляй как шейх»
  3. 3 История Веры Фирсановой: как в 19 веке девушка развила успешный строительный бизнес
  4. 4 Кто покупает Ferrari: портреты клиентов из биографии Энцо Феррари
  5. 5 Студенчество Баффета: первые вложения инвестора
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2024

ML TALENT MATCH

26 февраля 2024

Экспортный форсаж

29 февраля 2024

Евразийский центр инноваций

Все ВОЗМОЖНОСТИ