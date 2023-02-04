Обзоры блогеров не влияют на решение о покупке — исследование

Почти половина онлайн-покупателей (45%) не готова принимать решение о покупке без чтения отзывов, а доверие к ним может зависеть от уровня дохода потребителя. Об этом говорит исследование, проведенное компанией «Ашманов и партнеры».
Эксперты выяснили, какие форматы расширенной информации о товарах ― отзывы, обзоры, описания ― наиболее востребованы клиентами и как доверие к ним коррелирует с полом, возрастом и доходом участников опроса.
Интересно, что покупатели считают отзывы более важными для принятия решений, чем подробные описания товаров и брендов (46% против 28%), но при этом, если не будет описаний, не будет и покупки, а вот без отзывов они обойтись все-таки смогут.
Наименее значимым каналом получения информации о товаре потребители считают мнения блогеров: им доверяют только 2%, остальные 98% уверены, что их обзоры не стоят внимания.
А вот обзоры экспертов пользуются большим спросом: к ним обращается 13% покупателей, и 26% доверяют информации в них.
Причем чем выше доход опрошенных, тем выше и степень доверия: их тех, кто доверяет экспертам, у 15% высокий доход, а у 7% низкий; специализированным магазинам — 27% с высоким доходом, 11% с низким.
Исследование также показало следующее:
- Спрос на отзывы выше у покупателей с низким уровнем достатка (53%) и у сомневающихся молодых женщин (55% — девушки до 30 лет),
- На мнение близких людей при выборе товара опираются 10% опрошенных,
- Обзоры вызывают максимум доверия, если написаны обычными пользователями (76%), 59% доверяет только им (не экспертным, не магазинным, не блогерским),
- Причем чем ниже доход, тем выше доверие к другим покупателям (64% — низкий доход; 48% — высокий доход),
- Хотя большинство онлайн-покупателей считают отзывы и обзоры важными при выборе товаров, 58% могут обойтись без обзоров и 45% ― без отзывов.
- Подробные отзывы вызывают больше доверия (60%).
- Негативным отзывам больше доверяют мужчины и покупатели в возрасте 18-30 лет.
- Половина клиентов изучает отзывы не только о товаре, но и о магазине (48%), но если негатив в отношении продукции остановит от покупки 30%, то негатив о бренде — только 22%.
- Наиболее востребованы для чтения отзывов специализированные сайты-«отзовики» (32%), а вот мнения в картах Яндекса или Google изучают реже (16%); отзывы в социальных сетях и обзоры на YouTube интересуют лишь 8% и 7% опрошенных соответственно.
- При этом предпочтительные формат отзывов и обзоров — текстово-графический, видео пока существенно менее популярно: 41% против 18%.
- Видео-отзывы популярны у молодежи (25%) и более важны для мужчин, чем для женщин ― 26% против 11%.
Фото на обложке: Unsplash
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