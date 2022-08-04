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LiveDune создал нейросеть, которая оценивает комментарии в соцсетях на сленговом языке

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис аналитики соцсетей создал нейросеть, которая оценивает комментарии в том числе на языке мата и сленга. «Ольга Станиславовна» обучалась на 500 тыс. комментариев, словарях, эмодзи, и помогает оценить лояльность отношения аудитории к бренду.

LiveDune создал нейросеть, которая оценивает комментарии в соцсетях на сленговом языке

О разработке RB рассказал представитель разработчика – компании LiveDune.

Нейросеть получила название «Ольга Станиславовна» в честь учителя основателя LiveDune Игоря Красюка.

По заявлению разработчиков, нейросеть обладает актуальным словарным запасом современного русского сленгового языка, на которым в большинстве случаев общаются пользователи в социальных сетях. «Ольга Станиславовна» обучалась на 500 тыс. записей, эмодзи, комментариях.

«Словари, фиксирующие языковую норму, всегда отставали от живой речи, но появление такой нейросети может помочь филологам точнее отслеживать развитие языка», – отметила филолог Мария Рогожина.

Нейросеть оценивает комментарии по категориям: положительные, отрицательные, нейтральные. Это поможет бренду оценить лояльность аудитории. В LiveDune сообщили, что сервисом пользуются 6 тыс. аккаунтов – в основном это представители сферы туризма, автобизнеса, маркетплейсы.

«Нейросеть отслеживает возможный негатив и сотрудник, отфильтровав отклик, может его отработать и вернуть лояльность клиента», – пояснила CSM-менеджер LiveDune Олеся Джиг.

Фото на обложке: Setia Abadi Art / Shutterstock

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