Сервис аналитики соцсетей создал нейросеть, которая оценивает комментарии в том числе на языке мата и сленга. «Ольга Станиславовна» обучалась на 500 тыс. комментариев, словарях, эмодзи, и помогает оценить лояльность отношения аудитории к бренду.

LiveDune создал нейросеть, которая оценивает комментарии в соцсетях на сленговом языке