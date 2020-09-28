«Одноклассники» проведут чемпионат по разработке алгоритма для обнаружения токсичных комментариев

Социальная сеть «Одноклассники» проведет чемпионат по разработке алгоритма для обнаружения оскорбительных комментариев. Соревнование стартует 8 октября на онлайн-платформе All Cups . Зарегистрироваться на него может любой разработчик алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. Чемпионат продлится до 8 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении соцсети.

Участники чемпионата будут создавать обученную модель для поиска комментариев, которые провоцируют агрессию или нетерпимость людей друг к другу. Например, комментарии с проявлением расизма, ксенофобии, сексизма, оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или особенностей развития.

Для выполнения задачи участникам будет предоставлен доступ к платформе Робби. Обученная модель будет помогать идентифицировать «токсичные» комментарии и отправлять их на модерацию.

Победители получат призы: 150 тысяч рублей за первое место, 125 тысяч — за второе, 100 тысяч — за третье, с четвертого по шестое место включительно — 50 тысяч рублей. Участники, вошедшие в топ-50, получат памятные подарки от организаторов.