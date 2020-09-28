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«Одноклассники» проведут чемпионат по разработке алгоритма для обнаружения токсичных комментариев

Новости
Диана Муллахметова
Диана Муллахметова

Редактор

Диана Муллахметова

Социальная сеть «Одноклассники» проведет чемпионат по разработке алгоритма для обнаружения оскорбительных комментариев. Соревнование стартует 8 октября на онлайн-платформе All Cups. Зарегистрироваться на него может любой разработчик алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. Чемпионат продлится до 8 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении соцсети. 

«Одноклассники» проведут чемпионат по разработке алгоритма для обнаружения токсичных комментариев

Участники чемпионата будут создавать обученную модель для поиска комментариев, которые провоцируют агрессию или нетерпимость людей друг к другу. Например, комментарии с проявлением расизма, ксенофобии, сексизма, оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или особенностей развития.

Для выполнения задачи участникам будет предоставлен доступ к платформе Робби. Обученная модель будет помогать идентифицировать «токсичные» комментарии и отправлять их на модерацию.

Победители получат призы: 150 тысяч рублей за первое место, 125 тысяч — за второе, 100 тысяч — за третье, с четвертого по шестое место включительно — 50 тысяч рублей. Участники, вошедшие в топ-50, получат памятные подарки от организаторов.

Фото: XanderST / Shutterstock

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