«Одноклассники» запустили чат-бота для поиска работы в соцсети

В социальную сеть «Одноклассники» интегрировали сервис поиска работы Worki. Он будет доступен через чат-бота «Спутник» и по запросу присылать вакансии линейного персонала с контактами потенциальных работодателей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

Пользователям не нужно будет загружать резюме или заполнять анкету: достаточно указать сферу деятельности и интересующий город для работы.

«Одноклассники»

В карточках с вакансиями отображается название компании, ее адрес, а также уровень заработной платы. Если соискатель заинтересовался предложением, он может откликнуться на него, не покидая социальной сети.

После отклика работодатели получат заявку на трудоустройство с указанием телефона и именем пользователя ОК, но ссылка на профиль соискателя им не будет доступна. Дальнейшее общение будет проходить либо по телефону, либо через почту.

Это не первая интеграция Worki с соцсетями. В сентябре прошлого года «ВКонтакте» и Worki запустили на базе платформы VK Mini Apps приложение для поиска работы. В августе 2020 года партнеры вывели его в отдельный раздел «Работа». В десктопной версии он доступен сразу в меню, а в мобильном приложении VK — во вкладке «Сервисы».

Worki в мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group (туда же входят соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте»).

Изображения: пресс-служба «Одноклассников»