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OpenAI начнет платить за найденные уязвимости в ChatGPT

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

OpenAI начнет платить от 200 до $20 тыс. за найденные ошибки в своих продуктах, в том числе в популярном чат-боте ChatGPT.

OpenAI начнет платить за найденные уязвимости в ChatGPT

OpenAI запустила программу bug bounty в партнерстве с платформой Bugcrowd. Разработчики смогут сообщать об уязвимостях, ошибках или недостатках в безопасности продуктов компании. 

От $200 компания готова платить за некритичные ошибки, и до $20 тыс. — за «исключительные открытия».

OpenAI — разработчик чат-бота ChatGPT, его демоверсия была опубликована осенью 2022 года.

В феврале 2023 года ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории. Чат-бот набрал 100 млн ежемесячных активных пользователей всего за два месяца.

В марте в работе ChatGPT Plus произошла ошибка, из-за которой в открытый доступ попали данные пользователей чат-бота, в том числе, информация о платежных сервисах с фрагментами номеров карт.

Фото на обложке: Unsplash

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