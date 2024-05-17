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OpenAI будет использовать контент Reddit для обучения чат-ботов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Разработчик ChatGPT — американская компания OpenAI — заключил соглашение о партнерстве с интернет-платформой Reddit. На фоне новости о сотрудничестве акции последней подорожали на 12%.

OpenAI будет использовать контент Reddit для обучения чат-ботов

В рамках партнерства OpenAI будет использовать контент социальной сети для обучения своего чат-бота.

Согласно сделке, разработчик будет использовать API данных Reddit для доступа к данным для своих ИИ-инструментов. А соцсеть со своей стороны будет предлагать пользователям и модераторам ИИ-опции на базе OpenAI.

В марте 2024 года Reddit провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Привлеченный объем средств составил $748 млн при оценке компании в $6,4 млрд.

Квартальная выручка платформы выросла на 48%, при этом в 9 раз увеличился чистый убыток — в основном из-за единовременных расходов, связанных с IPO.

В конце прошлого года OpenAI объявила о партнерстве с крупнейшим европейским медиахолдингом Axel Springer. Это откроет доступ чат-боту ChatGPT к выпускаемым издательским домом СМИ, в частности, Politico, Bild, Business Insider, Welt и другим. 

Вместе с тем, ряд других медиа выступали против использования своего контента компанией для обучения ботов. Так, в начале 2024 года Газета The New York Times подала иск к OpenAI и Micrpsoft.

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Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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