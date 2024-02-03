OpenAI запустила версию ChatGPT для Apple Vision Pro, пока Netflix, Spotify и YouTube сомневаются

Сегодня стало известно, что для представленной в прошлом месяце гарнитуры дополненной реальности на базе ИИ Apple Vision Pro компания OpenAI выпустила версию своего самого знаменитого приложения ChatGPT — модель OpenAI GPT-4 Turbo.
Пользователи так же, как и в обычной версии, смогут задавать вопросы, получать ответы и советы, узнавать новости, создавать изображения и текст, но теперь в виртуальности, пишет VentureBeat. К примеру, теперь для общения с чатом можно будет не только надиктовывать текст, но и указывать на какие-то предметы, запрашивая их характеристики.
Разработчики даже заявляют, что в скором времени можно будет посылать и сложный запрос посредством взгляда на разрозненные предметы из реального мира. Например, для приготовления блюда достаточно будет разложить имеющиеся ингредиенты на столе и зафиксировать их камерой Vision Pro, а ChatGPT сопоставит увиденное и выдаст подходящий рецепт.
Выпущенное сегодня приложение ChatGPT стало одним из первых, созданных специально для visionOS, и ожидается, что подобных специфических релизов только в ближайшее время появится более 600.
Как заявляют в Apple, в списке приложений для Vision Pro вскоре появятся система биометрической аутентификации по радужке глаза Optic ID, генератор реалистичных звуков Spatial Audio, платформа для создания собственных приложений VisionKit и др.
Приложение ChatGPT из App Store на visionOS доступно для пользователей бесплатно вместе с дополнительной подпиской на ChatGPT Plus, которая дает доступ к функциям GPT-4 и ускоряет время отклика.
Но не все разработчики и крупные поставщики контента спешат создать версии своих приложений для visionOS. К примеру, Bloomberg пишет, что YouTube и Spotify не будут запускать специализированные релизы для шлема дополненной реальности от Apple. О таком решении они объявили после аналогичного заявления сервиса Netflix.
Один из генеральных директоров Netflix сказал, что аудитория продукта сейчас настолько мала, что это не стоит затраченных усилий. Создание дополнительной версии не представляет для компании, как и некоторых, последовавших ее примеру, экономического интереса.
Фото на обложке: Unsplash
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