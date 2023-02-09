Opera встроит ChatGPT в свой браузер

Разработчики веб-браузера Opera планируют интегрировать чат-бот ChatGPT в свои продукты. Об этом сообщила китайская Kunlun Tech, которая владеет Opera, пишет CNBC.
Подробностей о том, как именно и когда ChatGPT будет использован в Opera, пока не сообщается.
Opera уже не первая высокотехнологичная компания, которая в последние дни заявляет об интеграции ChatGPT в свой продукт или о разработке собственного аналога чат-бота.
Ранее о планах использовать технологию ChatGPT в новой версии своего поисковика Bing, а также в браузере Edge заявила Microsoft. Также о запуске чат-бота с искусственным интеллектом, который должен стать ответом популярному ChatGPT, объявила Google. Разработкой аналогов ChatGPT также занимаются «Яндекс» и китайский поисковой гигант Baidu.
ChatGPT — это многозадачный чат-бот от OpenAI. Он умеет отвечать почти на любые вопросы, может написать текст в любом жанре и формате на любую тему. Кроме того, чат-бот способен создавать базовый программный код.
Фото на обложке: Unsplash
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