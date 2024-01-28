Opera объявила о запуске ИИ-браузера для iOS

Об этом сообщила пресс-служба Opera. Отмечается, что Opera One будет работать на собственном браузерном движке. Это стало возможным после смягчения политики Apple App Store в Европе в ответ на требования «Закона о цифровых рынков» (DMA).

Фото: Opera

Теперь iOS-разработчики в Европе могут использовать не только WebKit, движок браузера Safari, но и другие программные решения.

Исполнительный вице-президент Opera Mobile Йорген Арнесен заявил, что Opera One будет «ориентирован на искусственный интеллект», а сама компания вскоре объявит о «крупных инвестициях» в ключевом проекте ИИ-инфраструктуры, однако подробнее о функционале нового браузера его создатели пока не рассказывают.

Запуск Opera One назначен на март — тогда же вступает в силу DMA. Пока приложение для iOS будет работать только на территории Евросоюза, но в Opera надеются, что вскоре Apple распространит новые правила для App Store по всему миру.

Также на этой неделе Apple отменила требование об обязательной поддержке функции «Войти с Apple» для приложений. При этом изменения распространяются не только ЕС, но и на другие страны.

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