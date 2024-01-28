Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Opera объявила о запуске ИИ-браузера для iOS

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Норвежская компания Opera, разработчик одноименного браузера, запустит на территории Европейского союза новый ИИ-браузер для iOS-устройств. Приложение получило название Opera One.

Opera объявила о запуске ИИ-браузера для iOS

Об этом сообщила пресс-служба Opera. Отмечается, что Opera One будет работать на собственном браузерном движке. Это стало возможным после смягчения политики Apple App Store в Европе в ответ на требования «Закона о цифровых рынков» (DMA).

Анонс Opera One

Фото: Opera

Теперь iOS-разработчики в Европе могут использовать не только WebKit, движок браузера Safari, но и другие программные решения.

Исполнительный вице-президент Opera Mobile Йорген Арнесен заявил, что Opera One будет «ориентирован на искусственный интеллект», а сама компания вскоре объявит о «крупных инвестициях» в ключевом проекте ИИ-инфраструктуры, однако подробнее о функционале нового браузера его создатели пока не рассказывают.

Запуск Opera One назначен на март — тогда же вступает в силу DMA. Пока приложение для iOS будет работать только на территории Евросоюза, но в Opera надеются, что вскоре Apple распространит новые правила для App Store по всему миру.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Также на этой неделе Apple отменила требование об обязательной поддержке функции «Войти с Apple» для приложений. При этом изменения распространяются не только ЕС, но и на другие страны.

Фото на обложке: PixieMe / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Цифры дня. 1,4 триллиона Барака Обамы
  2. 2 Netflix добавил искусственный интеллект к факторам риска для своего бизнеса
  3. 3 Apple отменила требование об обязательной поддержке функции «Войти с Apple» приложениями
  4. 4 Марсоход NASA нашел доказательства существования озер на Марсе
  5. 5 Озера на Марсе, ИИ-браузер Opera для iOS, изменение политики Apple: главное 28 января
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2024

Neiry

31 января 2024

Охота за ошибками

31 января 2024

Data Fusion Awards 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ